Recordveiling prijsduiven klokt af op 6,5 MILJOEN EURO 13 november 2018

De veiling van de 815 prijsduiven van Gaby Vandenabeele heeft uiteindelijk 6,5 miljoen euro opgebracht. De topkweker uit Dentergem verkocht noodgedwongen al zijn duiven via veilingsite PIPA omdat hij 'duivenmelkerslong' heeft, waarbij het longweefsel allergisch reageert op duivenstof. Zondagavond - na amper twee dagen - stond de teller al op 5,6 miljoen euro. Gisteren werden er nog eens 352 duiven verkocht, aan een gemiddelde prijs van 8.077 euro per lot. Het betrof vooral jonge duiven, afstammelingen van de echte prijsduiven die in het weekend al onder de veilinghamer gingen.

