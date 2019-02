Recordtemperaturen 27 februari 2019

Ik wil de statistieken wat de opwarming betreft niet betwisten, ik weet alleen één zaak en dat is dat ik veel mensen gelukkig en blij zie rondlopen. De terrasjes zitten vol, het is een plezier om te fietsen. Wie klaagt er? De studenten aan de Graslei in Gent ook niet hoor, als ze eerlijk zijn. Eind deze week zal het al een stuk minder zijn, regent het en gaan we naar normale waarden. Dat was vorig jaar in maart ook zo, of is men dit al vergeten? Ik herinner mij nog zeer goed dat de wetenschappers in de jaren 70 een nieuwe ijstijd voorspelden. Dit wil niet zeggen dat we niet moeten denken aan het milieu en recycleren en gezond leven, maar maak er geen hetze van. Geniet van elk moment. Waarom moeten wij in een killig, nat klimaat leven daar waar ze in de zuiderse landen het heel jaar door goed weer hebben?

Ik hoop nu al dat wij een mooie zomer krijgen. Wie gaat mij tegenspreken?

Roland Demol, Vlezenbeek

