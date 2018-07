Recordschip meert aan in Antwerpen 24 juli 2018

00u00 0

De Cosco Shipping Universe is aangekomen in de haven van Antwerpen. Rond 16.30 uur meerde het grootste schip dat Antwerpen ooit aandeed, gisteren aan in het Deurganckdok. Het tweede grootste schip ter wereld vervoert 1.000 containers meer dan een gemiddeld ander schip. Met een diepgang van 16 meter kan het schip net de haven binnen. Aan boord zijn er 28 crewleden die alles in goede banen moeten leiden. Om het schip te kunnen ontvangen, zijn aan het dok zes kranen zeven meter verhoogd en zijn er extra kranen met uitzonderlijk brede reikwijdte geplaatst.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN