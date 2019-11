Exclusief voor abonnees Recordreeks faillissementen eindelijk ten einde 05 november 2019

Vorige maand zijn in ons land 1.042 ondernemingen failliet verklaard: ruim 15% minder dan in oktober vorig jaar. Het is de eerste keer sinds februari dat er géén nieuw maandrecord wordt gevestigd, meldt het handelsinformatiekantoor Graydon. Toch zal 2019 het op één na slechtste faillissementenjaar zijn in lange tijd - enkel 2013 was erger. In totaal is er dit jaar al een stijging van 11% in het aantal bedrijven dat over de kop ging. Daardoor werden 17.970 jobs geschrapt.