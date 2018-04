Recordkoers voor Sofina dankzij strijd om Indiaas e-commercebedrijf 14 april 2018

00u00 0

De Waalse holding Sofina, die deel uitmaakt van de Bel20-index, bereikte gisteravond met 143,6 euro (+2,57%) een nieuwe recordkoers. Dat is te danken aan de strijd die de Amerikaanse concern Walmart en Amazon leveren om Flipkart, het belangrijkste e-commercebedrijf van India, over te nemen. Flipkart wil vers geld ophalen en van die kapitaalverhoging willen Walmart en Amazon gebruik maken om de meerderheid in handen te krijgen. Sofina zit in een bevoorrechte positie, want de holding bouwde eerder al een belang van 1,14% in Flipkart op. Na de operatie zou het Indiase bedrijf 20 miljard dollar waard zijn. En dat verhoogt dus ook de waarde van het belang dat Sofina aanhoudt. Volgens KBC Securities zou een waardering van 20 miljard euro een positief effect van 4,5 euro per aandeel Sofina hebben. Gisteren werd het aandeel al 3,6 euro duurder.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN