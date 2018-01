Recordjaar voor dierentuinen dankzij apen en baby-olifant 00u00 0

De boekhouder van de KMDA, het moederbedrijf van Zoo Antwerpen en Planckendael, mag 2017 in de boeken noteren als een grand cru-jaar. De Antwerpse Zoo lokte 1,1 miljoen bezoekers, Planckendael zat aan 1 miljoen. Enkel in 2009, het jaar dat olifant Kai-Mook het levenslicht zag, lokte de Zoo meer volk - toen waren het er 1,3 miljoen. De gloednieuwe mensapenvallei en de twee nieuwe savannes brachten het grote publiek naar de Zoo, Planckendael zette een mooie eindsprint in dankzij de geboorte van kerstolifantje Suki. Al 12 jaar op rij stijgt ook het aantal abonnementen. 210.000 mensen bezoeken zo regelmatig een van de twee parken, en ook dat is een absoluut record.

