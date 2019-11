Exclusief voor abonnees Recordjaar voor broeikasgassen 26 november 2019

In 2018 zijn nieuwe recordconcentraties broeikasgassen opgemeten, en er is geen enkel signaal dat die trend zal vertragen. Dat waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) enkele dagen voor de COP25, de jaarlijkse vergadering van de VN over de klimaatwijziging. De concentratie aan koolstofdioxide (CO2) liep op tot 407,8 deeltjes per miljoen. Volgens WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas gaat het om de hoogste concentratie in 3 tot 5 miljoen jaar. "Toen was de temperatuur 2 tot 3 graden warmer en het zeeniveau 10 tot 20 meter hoger dan nu", aldus Taalas. Broeikasgassen dragen bij tot de opwarming van de aarde. Ook methaan, een ander broeikasgas, klom naar nieuwe hoogten en bedraagt nu al 259% van de concentratie voor de industriële revolutie uit de 18de en 19de eeuw.

