Exclusief voor abonnees Recordhoudster wil orde op zaken stellen Kendra Harrison (26) 100m horden 21.33u 06 september 2019

00u00 0

"C'est la fin du monde. Ongelooflijk. En dan te weten dat Harrison zich niet eens kon kwalificeren voor Rio. Stom dat ik net in zo'n recordrace niet mijn beste prestatie neerzet." Dat zei Anne Zagré op 22 juli 2016 in Londen toen Kendra Harrison met 12.20 het 28 jaar oude wereldrecord van de Bulgaarse Yordanka Donkova op de 100m horden in de vernieling spurtte. Vanavond krijgt Zagré een nieuwe kans om zich te meten met de snelle Amerikaanse. En om te ondervinden of de pijn aan haar bil haar niet te veel hindert voor het WK. Harrison, die wil op de Memorial dan weer orde op zaken stellen. In Birmingham stopte Danielle Williams, de wereldkampioene van 2015, haar zegereeks.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis