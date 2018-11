Recordhouder verspringen Mike Powell te gast in Brugge 26 november 2018

Mike Powell, regerend recordhouder verspringen, was zondag op bezoek in Brugge. De Amerikaanse atleet van intussen 55 jaar sprong op de wereldkampioenschappen van Tokio in 1991 liefst 8,95 meter ver. Hij was in dat onderdeel de grote uitdager van Carl Lewis, die hem wel twee keer klopte op de Olympische Spelen in Seoel en Barcelona. Powell behaalde twee keer olympisch zilver, maar zijn wereldrecord houdt wel nog altijd stand. "Daar ben ik natuurlijk apetrots op", zegt hij. Powell was in ons land naar aanleiding van het nieuwe reportageprogramma 'Wereldrecord' op Canvas. Daarin onderzoekt journalist Maarten Vangramberen zeven opmerkelijke wereldrecords in de sport. In Brugge werd Powell rondgeleid door Wilfried Meert, de bezieler van de Memorial Van Damme in Brussel. Ze gingen onder meer lunchen nabij het Minnewater. (BHT)

