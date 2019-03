Recordduif Armando plots wereldnieuws 21 maart 2019

Het verhaal van recordduif Armando gaat de hele wereld rond. Kweker Joël Verschoot uit Ingelmunster deed zijn prijsbeest onlangs van de hand aan een Chinese koper voor liefst 1,2 miljoen euro. In totaal bracht de veiling, waar hij ook 177 andere duiven verkocht, 2,4 miljoen euro op. Waar Armando in ons land weleens 'de Eddy Merckx onder de duiven' genoemd wordt, vergelijkt de Amerikaanse nieuwszender CNN hem met F1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De Britse omroep BBC laat in een item Nikolaas Gyselbrecht van veilingsite PIPA aan het woord. "Zelfs in onze wildste dromen hadden we zo'n enorme opbrengst niet verwacht. We hoopten op 400.000 à 500.000 euro." Het tijdschrift Time vergelijkt de duif dan weer met voetbalgod Lionel Messi. Nu Armando is uitgegroeid tot wereldster, wordt z'n hok voor alle zekerheid in de gaten gehouden door een bewakingsfirma. (VDI)

