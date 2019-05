Exclusief voor abonnees Recordcijfers voor Alaska 1,3 miljoen 01 juni 2019

Meer dan 1,3 miljoen: dat is het aantal cruisepassagiers dat deze zomer Alaska aandoet. Voor de Amerikaanse staat is dat een record, want een stijging met liefst 16% vergeleken met vorig jaar. Het ruigste stuk Verenigde Staten herbergt de hoogste berg van Noord-Amerika, wildwaterrivieren, beren en gletsjers. De reden voor de groeiende populariteit is het altijd maar toenemende aantal grotere schepen dat naar de regio vaart. Princess Cruises is in 2019 50 jaar present in Alaska, en pakt uit met een recordaantal van zeven schepen. Ook Alaska-specialist Holland America Line trekt dit jaar met acht schepen naar het gebied. Juneau, de belangrijkste stop voor cruisepassagiers, werkt aan maatregelen om de grote aantallen bezoekers te verwerken.

