Recordbedrag op spaarboekjes 04 augustus 2018

Lage rente of niet, de Belg spaart lustig voort. In juni stond er op de gereglementeerde spaarrekeningen een recordbedrag van 265,8 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Een stijging met 1,4 miljard in één maand tijd. Dat komt mogelijk doordat heel wat Belgen beslisten om hun vakantiegeld opzij te zetten. Sinds begin dit jaar kwam er 5,6 miljard euro bij. Het vorige record dateert van augustus 2016. Toen hadden we allemaal samen 265 miljard euro geparkeerd op onze spaarboekjes. (HG)