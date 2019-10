Exclusief voor abonnees Recordaantal zelfstandigen maakt van bijberoep hoofdberoep 31 oktober 2019

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep kiezen ervoor deze activiteit in hoofdberoep uit te oefenen. In 2018 ging het om bijna 30%. Dat berekende hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van gegevens van 140.000 zelfstandigen. Dat is het hoogste percentage in de jongste twintig jaar. In de jaren voor de economische crisis van 2008 koos telkens ruim een kwart van de zelfstandigen in bijberoep ervoor om die activiteit in hoofdberoep voort te zetten. Gemiddeld deden ze dat na drie à vier jaar. Volgens Acerta zorgde de crisis van 2008 ervoor dat de sprong naar zelfstandige in hoofdberoep minder werd genomen. "Maar de jongste vijf jaar geven aan dat het vertrouwen terug is", aldus Els Schellens van Acerta. Vorig jaar ging het om 29,8%, het voorlopig grootste aandeel sinds 1999. Ook in 2019 zet de trend zich door, met al 28,15% van de zelfstandigen in bijberoep die er hun hoofdberoep van maken.

