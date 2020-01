Exclusief voor abonnees Recordaantal van meer dan 380.000 Belgen is kandidaat-orgaandonor 08 januari 2020

00u00 0

Eind 2019 stond de teller van het aantal Belgen dat te kennen had gegeven dat ze kandidaat zijn om organen te doneren op 380.967. Volgens Luc Colenbie, expert bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is dat onder meer te danken aan de sensibilisering via het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. Ook de campagne in scholen met de Beldonor-truck, die leerlingen van de laatste twee jaren lager onderwijs en de eerste twee jaren middelbaar onderwijs inlicht over het belang en het nut van orgaandonatie, werpt vruchten af. In België is in principe iedereen orgaandonor, tenzij men tijdens het leven formeel of informeel verzet heeft aangetekend. Het Belgische systeem maakt dat het aantal weigeringen voor orgaandonatie beduidend lager ligt dan in landen waar de familie een actievere beslissing moet nemen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis