Recordaantal van 980 Britse doden in één dag Corona kort 11 april 2020

In het Verenigd Koninkrijk stierven in één dag tijd 980 patiënten. Het dagelijkse dodental ligt daarmee hoger dan het ooit is geweest in het zwaar getroffen Italië. Daar maakten de autoriteiten op de dodelijkste dag (27 maart) melding van 969 overleden patiënten. In het Verenigd Koninkrijk staat de dodentol inmiddels op 8.958. Premier Boris Johnson mocht de intensive care donderdag verlaten en kon gisteren volgens zijn woordvoerder al "kleine stukjes lopen".

