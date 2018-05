Recordaantal van 20.000 fans zien Van den Bergh de nummer 1 kloppen DARTS 26 mei 2018

Een recordaantal toeschouwers bij een dartstoernooi heeft 's werelds nummer 1 Michael van Gerwen zien verliezen (8-3) van onze 23-jarige landgenoot Dimitri Van den Bergh (PDC-36), wereldkampioen bij de jeugd. Dat gebeurde in de kwartfinales van het German Darts Masters in Gelsenkirchen. De 29-jarige Nederlander haalde weliswaar een hoger gemiddelde dan Van den Bergh (98,72 tegen 94,35), maar 'Mighty Mike' miste veel dubbels. Het event vond plaats in de Veltins Arena, het stadion van Schalke 04. Het vorige toeschouwersrecord (14.000) dateert uit 1939 in Londen. In de halve finale treft Van den Bergh weer een tweevoudige wereldkampioen: de Schot Gary Anderson (PDC-4).