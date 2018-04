Recordaantal valse zelfstandigen 19 april 2018

00u00 0

In ons land is vorig jaar een recordaantal fictieve zelfstandigen betrapt. Van de 8.500 buitenlanders die zich als zelfstandige inschreven, schrapte het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) er 990 omdat ze in werkelijkheid geen activiteit uitoefenden. Door zich als ondernemer voor te doen, proberen de fraudeurs hier een uitkering te krijgen. Het gaat vooral om Oost-Europeanen. Als Europese onderdanen krijgen ze een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, waardoor ze aanspraak kunnen maken op een leefloon en kindergeld. Als ze sociale bijdragen betalen, kunnen de valse zelfstandigen ook genieten van sociale voordelen, zoals een ziekte-uitkering of pensioen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN