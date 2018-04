Recordaantal vacatures in België 10 april 2018

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft in maart 26.155 vacatures ontvangen. Dat is ruim elf procent meer dan in maart vorig jaar en het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar. De voorbije twaalf maanden werd de grens van 265.000 vacatures overschreden. Het is al langer bekend dat de arbeidsmarkt boomt. Er komen heel wat jobs vrij door de economische hoogconjunctuur en de vergrijzingsgolf. De sectoren met de sterkste toename zijn de vervaardiging van machines en toestellen (+66%), de chemie- (+40%) en de metaalsector (+34%).