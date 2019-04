Exclusief voor abonnees Recordaantal toeristen: Vlaanderen is echt vakantieland 01 april 2019

00u00 0

Met 14 miljoen waren ze vorig jaar, de toeristen in Vlaanderen. Dat is een stijging met 9% tegenover 2017, heeft bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt. Ook het aantal overnachtingen zit in de lift: met 33,2 miljoen zijn dat er 8% meer dan in 2017. Vooral buitenlandse bezoekers vinden Vlaanderen een echt 'vakantieland'. De sterkste groei zat bij verre markten als China, Japan en India. De meeste toeristen komen wel nog gewoon uit Nederland. "We zetten Vlaanderen in de markt als kwaliteitsproduct, waarvan je op je gemak geniet. We richten ons sterker op culturele meerwaardezoekers", zegt Weyts. De Vlaamse kunststeden kregen een gemiddelde score van 8,3/10.