Recordaantal testamenten opgemaakt 11 januari 2020

In Vlaanderen lieten vorig jaar 44.171 personen (+10,1%) een testament door de notaris opmaken. Nooit waren dat er meer. In twee jaar tijd steeg het aantal schriftelijke wilsverklaringen zelfs met bijna een kwart, blijkt uit cijfers van notaris.be. Belangrijkste verklaring voor die enorme toename is het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking trad. "Dankzij dat gemoderniseerde erfrecht heeft men een veel grotere vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie men wil", zegt notaris Bart Van Opstal. "Minstens de helft van de nalatenschap moet nog onder de kinderen worden verdeeld - hen onterven kan niet. Maar de rest mag worden nagelaten aan wie men maar wil." De notarissen zien dat dit deel almaar vaker via de 'generatiesprong' rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat, die de erfenis dikwijls veel beter kunnen gebruiken. Ook goede doelen kunnen op bijval rekenen.

