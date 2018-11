Recordaantal producten teruggeroepen 23 november 2018

Frabrikanten hebben dit jaar al een recordaantal producten uit de winkelrekken moeten terugroepen. Dat blijkt uit cijfers van het Federale Voedselagentschap en de FOD Economie. In totaal werden al 131 voedingsproducten uit de rekken gehaald, bijvoorbeeld door aanwezigheid van stukjes plastic of salmonella. Vorig jaar waren dat er over een volledig jaar slechts 54. Het jaar daarvoor 23. "Die forse stijging is te wijten aan extra controles", zegt Liesbeth Van De Voorde, woordvoerder van het Federaal Voedselagentschap. "Bedrijven voeren ook zelf steeds meer eigen controles uit en nemen hun verantwoordelijkheid. We hoeven dat dus niet per se te beschouwen als slecht nieuws."

