Recordaantal mensen moet eten bij Voedselbanken

Per maand moesten vorig jaar 168.476 mensen aankloppen bij de Belgische Voedselbanken. Dat is 5,9% meer dan in 2018. Dat cijfer slaat enkel op de hulp via lokaal aangesloten verenigingen. Daarnaast kregen nog 152.524 mensen hulp via de niet-aangesloten organisaties en OCMW's, wat het totaal op 321.000 mensen bracht - een record. De Voedselbanken hebben ook nooit eerder zoveel voedsel verdeeld: 17.936 ton, 17% meer dan in 2018. Dat komt vooral door de stijging van schenkingen uit de distributiesector. De Europese Unie blijft wel de grootste bevoorradingsbron. Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, maakt zich zorgen over de toekomstige financiering. Het budget zou dalen doordat het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) vanaf volgend jaar opgaat in het vernieuwde Europees Sociaal Fonds (ESF).

