Recordaantal medicijnen niet beschikbaar 06 juli 2020

00u00 0

Er is een recordaantal geneesmiddelen dat niet beschikbaar is in ons land, zo blijkt uit een rondvraag van 'VTM Nieuws'. Vorig jaar waren er 459 verpakkingen niet beschikbaar begin juli, nu zijn dat er al 979 of bijna 1.000. Apothekers moeten lang zoeken om de juiste geneesmiddelen te vinden of alternatieven te zoeken. Ze moeten daarvoor zelfs naar het buitenland. Het gaat onder meer om medicijnen tegen epilepsie of geneesmiddelen die patiënten slikken bij de ziekte van Crohn, een chronische darmziekte. Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen zeggen ze dat het om de verpakkingen gaat. "Soms is het geneesmiddel er in een andere vorm, of zijn de pillen verkrijgbaar in een kleinere verpakking." Ze zijn dan wel duurder. Ook in de rest van Europa zouden er tekorten zijn.

