Recordaantal leerlingen vecht B- of C-attest aan 30 januari 2019

Nooit eerder trokken zoveel leerlingen naar de Raad van State om hun studieresultaat aan te vechten. Voor het schooljaar 2017-2018 ging het om 24 jongeren, terwijl dat er de voorbije tien jaar gemiddeld 18 waren. Opvallend is ook dat 48% vorig jaar z'n gelijk haalde, bijna 20% méér dan gemiddeld. Dat wil niet per se zeggen dat de leerlingen plots wel geslaagd zijn. Vaak behoudt de school het B- of C-attest, waardoor ze toch van studierichting moeten veranderen of hun jaar overdoen, maar dan wel met een betere motivering. Hoeveel studenten precies bij de school zelf in beroep gaan tegen hun resultaat, is niet bekend, maar de scholen geven wel aan dat het er almaar meer zijn.