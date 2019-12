Exclusief voor abonnees Recordaantal klachten tegen politie 11 december 2019

Waakhond Comité P heeft in 2018 een recordaantal klachten ontvangen tegen politiemensen. In totaal kwamen er vorig jaar 2.965 klachten binnen, een stijging met zowat 8,5% ten opzichte van 2017. De meeste dossiers gingen over onjuist, onvolledig of onverzorgd uitgevoerde taken, partijdigheid of ongelijke behandeling. 6% van de klachten ging over fysiek geweld.

