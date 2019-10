Exclusief voor abonnees Recordaantal klachten over stiptheid bij De Lijn 18 oktober 2019

Tussen januari en september 2019 hebben reizigers 16.251 klachten ingediend over de gebrekkige stiptheid bij De Lijn. Dat zijn er nu al meer dan de 14.000 klachten vorig jaar. In dezelfde periode van dit jaar werden er 151.760 ritten afgeschaft, tegenover 200.000 afgeschafte ritten in heel 2018. Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in het Vlaams Parlement op vragen van Els Robeyns (sp.a) en Jos D'Haese (PVDA). In 2018 kreeg de Vlaamse Ombudsdienst al een recordaantal klachten over afgeschafte bussen bij De Lijn. De voorlopige cijfers voor 2019 tonen geen beterschap, integendeel. In meer dan de helft van de gevallen is het personeelstekort de oorzaak voor de afgeschafte rit. Een andere oorzaak zijn de stakingen.

