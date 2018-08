Recordaantal kikkers, padden en salamanders veilig de weg overgezet 21 augustus 2018

Meer dan 235.000 kikkers, padden en salamanders zijn dit jaar tijdens hun voorjaarstrektocht veilig de weg overgezet in Vlaanderen. Dat is een absoluut record, zegt Natuurpunt, maar het is daarom niet meteen duidelijk of het ook echt beter gaat met de inheemse amfibieën. "Het ging vooral om gewone padden (65%), bruine kikkers (21%) en alpenwatersalamanders (5%). Maar ook zeldzame soorten als de rugstreeppad (47 exemplaren), heikikker (106) en kamsalamander (216) werden geregistreerd. Het vorige record dateert uit 2006, met 200.687", meldt Natuurpunt. Topgemeente was Tervuren, waar er 12.133 amfibieën naar de overkant van de straat werden gedragen.