Exclusief voor abonnees Recordaantal honden krijgt paspoort 04 maart 2020

00u00 0

Met 99.425 honden heeft de Vlaamse databank dogID vorig jaar een record opgetekend. In 2019 werden er bijna 2.000 honden meer geregistreerd dan het jaar ervoor. "Zonder deze databank zou er veel meer dierenleed en mensenverdriet zijn", aldus bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Dankzij dogID kunnen verloren gelopen honden makkelijk met hun baasje herenigd worden. De populairste hond in Vlaanderen is de chihuahua, met 7.643 exemplaren. De bastaardhond (7.202 registraties) en de Duitse Spitz (4.974) vervolledigen de top drie. Luna is de populairste naam voor teefjes, terwijl Max het vaakst voorkomt bij reuen.