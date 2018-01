Recordaantal geelgorzen overwinteren in Westhoek 26 januari 2018

In de Westhoek is er een recordaantal overwinterende geelgorzen geteld. Die felgele akkervogel kwam tot in de jaren tachtig overal in Vlaanderen voor, maar is intussen een grote zeldzaamheid. Dat is te wijten aan het verdwijnen van hagen waarin hij kan broeden, maar ook aan een winters voedselgebrek. Om het dier een nieuwe kans te geven, besloot de provincie West-Vlaanderen in 2003 om enkele graanveldjes op het provinciedomein De Kemmelberg ongeoogst te laten. Een initiatief dat navolging kreeg en waaraan nu ook landbouwers meedoen. Het hielp om de West-Vlaamse populatie van de geelgors stabiel te houden op een 120 broedende koppels en ook overwinteraars worden er steeds meer gezien. Tot 880 stuks dit jaar, waarmee het record van 748 dat twee winters geleden werd opgetekend, overtuigend is geklopt.

