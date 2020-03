Exclusief voor abonnees Recordaantal fietsdoden op Belgische wegen 91 13 maart 2020

00u00 0

Het aantal fietsdoden is in 2019 van 84 naar 91 gestegen: een record. In Wallonië was er een verdriedubbeling, van 7 naar 21. In Vlaanderen daalde het aantal van 75 naar 68. In de provincie Antwerpen steeg het aantal fietsdoden wel sterk: van 11 naar 24. Ook het aantal letselongevallen steeg bij de fietsers met 2%.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis