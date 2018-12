Recordaantal dieren in beslag genomen 3.257 27 december 2018

De Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn heeft in de eerste tien maanden van dit jaar 3.257 dieren in beslag genomen. Dat is een absoluut record. Het zijn er nu al meer dan de 3.038 in beslag genomen dieren in 2017. In 2015 en 2016 ging het om 2.351 en 2.435 dieren. Volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kunnen in beslag genomen dieren teruggegeven worden aan de eigenaar, verkocht worden, in volle eigendom gegeven worden aan een asiel of persoon of gedood worden. Dit laatste gebeurt enkel om een dier onmiddellijk uit zijn lijden te verlossen of indien het vervoer ervan een te groot risico op bijkomend lijden inhoudt. Enkel de rechtbank kan bij vaststelling van ernstige dierenverwaarlozing aan eigenaars een verbod opleggen om nog dieren te mogen houden.

