Recordaantal criminele illegalen teruggestuurd 05 februari 2018

1.622 criminele illegalen zijn vorig jaar naar hun thuisland teruggestuurd. Het gaat om het hoogst genoteerde cijfer tot nu toe, laat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) weten. De groep overgebrachte gedetineerden met een verblijfsvergunning is veel kleiner. Zij kunnen enkel worden teruggestuurd als er een veroordeling is uitgesproken en als er geen beroepsprocedure loopt. Bovendien moet het land van herkomst voor elk afzonderlijk geval akkoord gaan met de overdracht van de gedetineerde en de straf. In 2016 ging het om 47 personen.

HLN