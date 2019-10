Exclusief voor abonnees Recordaantal Britten wordt Belg 11 oktober 2019

Steeds meer Britten worden Belg in aanloop naar de brexit. In juli kregen 272 Britten de Belgische nationaliteit, ongeveer honderd meer dan in juni, dat ook al een recordmaand was. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 1.045 Britten Belg, 88% meer dan in die periode vorig jaar, blijkt uit gegevens van statistiekbureau Statbel. Sinds de Britten in het referendum in juni 2016 voor een vertrek uit de EU stemden, verwierven 3.902 Britten de Belgische nationaliteit. Dat is drie keer meer dan in de tien jaar voorafgaand aan de volksraadpleging. Onder de nieuwe Belgen zijn er heel wat Europese ambtenaren. Werknemers van Europese instellingen moeten burgers zijn van een lidstaat van de EU. Meer dan 2.000 Britten werken voor de Europese instellingen.

