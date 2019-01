Recordaantal bezoekers, maar zwakke verkoop Autosalon 28 januari 2019

Het Autosalon in Brussel heeft gisteravond de deuren gesloten met iets meer dan 442.000 bezoekers. Dat is een nieuw record voor een "klein" Autosalon, zoals dat in de oneven jaren wordt georganiseerd. Febiac mikte vooraf op 400.000 tot 450.000 bezoekers. Het vorige record dateert van twee jaar geleden, toen Brussels Expo 437.112 bezoekers over de vloer kreeg. Ondanks de grote opkomst lijkt de verkoop tegen te vallen, blijkt uit een rondvraag bij dealers. Een mogelijke verklaring is dat veel bezoekers zich vooral komen infor-meren over alternatieve brandstoffen en hybride of elektrische modellen om pas de volgende jaren effectief één te kopen.