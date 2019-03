Recordaantal Belgen stemt in het buitenland 06 maart 2019

180.000 Belgen in het buitenland hebben zich ingeschreven om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen in mei. Dat is een record. Vijf jaar geleden waren het er nog 50.000 minder. Belgen die in het buitenland wonen, kunnen daar stemmen voor de federale en de Europese verkiezingen. Ze moeten zich laten registreren bij de consulaire posten en een manier van stemmen kiezen. In 2014 is het Kieswetboek vereenvoudigd, om stemmen vanuit het buitenland gemakkelijker te maken. Zo kan wie per brief wil stemmen, die nu al 24 dagen voor de verkiezingsdag opsturen - dan is de kans groter dat de brief op tijd aankomt. Belgen die in het buitenland wonen, kunnen ook gewoon in ons land stemmen, persoonlijk of via een volmacht.

