Recordaantal akkoordjes met fiscus 06 juni 2018

00u00 0

Ruim duizend bedrijven hebben vorig jaar een aanvraag ingediend voor een deal met de fiscus, en 95% van die aanvragen werd ook goedgekeurd door de rulingdienst. Dat schrijft 'De Tijd'. Met een ruling kunnen bedrijven zekerheid krijgen over fiscale verrichtingen of investeringen, zonder dat daar achteraf nog discussie over is. De meeste aanvragen gingen over de 'kosten eigen aan de werkgever'. Dat zijn bijvoorbeeld onkostenvergoedingen die bedrijven geven aan hun personeel, onder meer voor parkeerkosten.