Record voor Zaventem: 26 miljoen reizigers

Brussels Airport sluit het jaar af met een nieuw passagiersrecord. Op 24 december werd al de kaap van 26 miljoen reizigers gerond, meldt woordvoerster Anke Fransen van de luchthaven. Het oude record dateert van vorig jaar: toen vertrokken 25,7 miljoen reizigers vanop de luchthaven van Zaventem. Overigens zal het record de komende dagen nog wat scherper worden gesteld, want tijdens de kerstvakantie verwacht Brussels Airport 980.000 passagiers. De populairste bestemmingen zijn Madrid, Barcelona, Lissabon en New York. Dat de luchthaven records breekt, komt ook omdat veel maatschappijen ervoor kiezen om grotere toestellen in te zetten.

