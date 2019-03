Exclusief voor abonnees Record voor Quagliarella , Zwitsers geven 3-0 WEG 27 maart 2019

Leeftijd is slechts een getal. Dat bewees Fabio Quagliarella (36) nog maar eens bij Italië. Tijdens zijn eerste basisplaats in bijna tien jaar voor de Squadra scoorde de spits twee keer vanop de stip. Quagliarella kroonde zich zo tot oudste doelpuntenmaker aller tijden voor de Italiaanse nationale ploeg. Ook de 17 jaar jongere Moise Kean schoot opnieuw raak in de vlotte 6-0-zege tegen Liechtenstein

