Record voor onstopbare Hazard: 10 dribbels, 10 geslaagd 07 juli 2018

On-stop-baar. Niets of niemand kon Eden Hazard gisteravond aan banden leggen. Eén cijfers zegt alles: de aanvoerder waagde zich tegen Brazilië aan tien dribbels, állemaal waren ze succesvol. Het perfecte rapport. Sinds het WK in 1966 - het begin van de datametingen - slaagde daar nog niemand in. "Ik ben heel moe", grijnsde Hazard. "Want ik heb gelopen voor de hele ploeg. Ons tactisch plan werkte perfect. Als we ons allemaal smijten, kunnen we eender wie kloppen. We hebben iets groots neergezet."

