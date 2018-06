Record voor 45-jarige doelman, schaamrood voor de andere Egyptenaren 26 juni 2018

00u00 0

Het was een wedstrijd om de eer in groep A en Egypte koos ervoor om El-Hadary met 45 jaar en 161 dagen - een half jaar ouder dan Roberto Martínez - de eer van oudste speler ooit op een WK te schenken. De honger om te winnen bleek bij 'zwakke broertje' Saoedi-Arabië echter een stuk groter. De Egyptenaren beperkten zich tot counteren en dat leek na 20 minuten de juiste strategie: Salah maakte de eerste kans meteen af. Saoedi-Arabië kreeg de bal en deed daar ook steeds meer mee. Beloning: een strafschop. Maar El-Hadary hield die met een geweldige save uit zijn goal. Vijf minuten later kregen de Saoedi's een herkansing van de VAR. Al-Faraj kon El-Hadary wel kloppen.

