Record na record voor 'Kom op tegen Kanker' €28,3 miljoen 22 januari 2018

Kom op tegen Kanker sluit de campagne af met een opbrengst van 28.360.855 euro netto. Nooit eerder haalde de organisatie in twee jaar tijd meer geld op. Dat is bekendgemaakt op de 'Dankdag voor actievoerders en vrijwilligers'. De opbrengst bedraagt maar liefst 20 procent meer dan de som die werd ingezameld in de periode 2014-2015 - toen ook al een recordopbrengst. "Een grote dankjewel aan de honderdduizenden donateurs die vaak maand na maand of jaar na jaar een bijdrage storten", zegt campagneleider Frank Deboosere. Elk jaar krijgen in Vlaanderen meer dan 40.000 mensen het verdict dat ze kanker hebben. Eén op de vier vrouwen krijgt de ziekte voor haar 75ste. Bij mannen is dat zelfs één op de drie.

HLN