Record in zicht: 17de zege op rij voor Liverpool 17 februari 2020

De teller staat op 17. Liverpool heeft een eerste record in zicht. Zaterdag tegen West Ham kunnen The Reds de indrukwekkende reeks van Man City van twee jaar geleden evenaren: 18 zeges op rij. Liverpool knokte zich zaterdag bij Norwich naar een moeizame zege. Ondertussen bedraagt het gat op de dichtste achtervolger 25 punten. Ook dat record van City (kampioen met 19 punten verschil in 2018) dreigt naar de Merseyside te verhuizen. Origi kwam niet van de bank. (KTH)