Record: Frankrijk lokt 90 miljoen toeristen 06 augustus 2018

00u00 0

Het toerisme in Frankrijk boomt als nooit tevoren: het land zal dit jaar 90 miljoen buitenlandse toeristen lokken. Dat zijn er 3 miljoen meer dan vorig jaar. Een nieuw record. Daarmee lijkt Frankrijk helemaal hersteld van de klap die het kreeg na de aanslagen in Parijs (2015) en Nice (2016). Acht op de tien buitenlandse bezoekers zijn Europeanen, maar het valt de toeristische organisatie Atout France op dat er opnieuw ook meer Amerikanen en Japanners komen. "Toeristen uit die landen waren het bangst na de aanslagen, maar komen nu terug. Maar vooral de Japanners hebben ons land opnieuw ontdekt: hun aandeel is met 25 à 30% gestegen."