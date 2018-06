RECORD > Al 19 penalty's, met dank aan VAR 26 juni 2018

Het WK is halfweg en nu al is een record gesneuveld, namelijk dat van het aantal gefloten strafschoppen. De penalty van Ronaldo was al de negentiende van dit toernooi. Eentje meer dan het record dat op de WK's van 1990, 1998 en 2002 gevestigd werd. Dat in Rusland voor het eerst de videoref werd ingeschakeld, is daar niet vreemd aan. De VAR was immers betrokken bij acht van die negentien strafschoppen. Ofwel ter bevestiging van een beslissing ofwel om de scheidsrechter te wijzen op een gemiste overtreding. (WDK)

