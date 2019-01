Record: 7 op 10 Belgen hebben werk... 09 januari 2019

In één jaar tijd werden in ons land 44.000 nieuwe jobs gecreëerd, waarvan 42.233 in de privésector. Dat meldt minister voor Sociale Zaken Maggie De Block op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde trimester van 2018.

