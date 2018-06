Record 5de WK op rij voor Márquez 18 juni 2018

De Mexicaanse verdediger Rafael Márquez mocht invallen tegen Duitsland en kwam zo in 5 WK's op rij in actie. Hij deelt dat record met zijn landgenoot Antonio Carbajal (1950-1966) en de Duitser Lothar Matthäus (1982-1998). Bovendien is Márquez met zijn 39 jaar en 124 dagen nu ook de vierde oudste veldspeler ooit op een WK. Het record van de Kameroense spits Roger Milla (42 jaar en 39 dagen, in 1994) blijft nog wel even veilig. (DPB)