Record: 310 buitenlanders in eerste klasse 31 juli 2018

Nooit waren er meer buitenlanders in dienst bij onze eersteklasseclubs dan nu. De teller prijkt momenteel op 310 - en dan is het Servische toptalent Djordje Jovanovic, die vandaag wellicht voor Lokeren kiest, er nog niet bij geteld. De stijgende trend van de voorbije seizoenen wordt zo verder gezet. De recent ingevoerde regel - elke club moet minstens 6 Belgen inlijven - lijkt zelfs averechts te werken en duwt vooral het prijskaartje van het selecte kransje landgenoten de hoogte in. "De vraag is groot, terwijl het aanbod aan haalbare en kwalitatief sterke Belgische voetballers relatief beperkt is", verklaart sporteconoom Wim Lagae. Het maakt shoppen over de grens alleen maar aantrekkelijker voor onze clubs. Vooral spelers uit buurlanden als Frankrijk en Nederland zijn in trek. Maar ook exoten uit Senegal, Brazilië en zelfs Haïti vinden de weg naar onze competitie. (NVK/VDVJ)

