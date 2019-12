Exclusief voor abonnees Reconstructie van moord op Sally (40) 20 december 2019

Speurders hebben gisterochtend een reconstructie gehouden van de moord op Sally Hautekeete (foto). De 40-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse Kaprijke werd op 31 augustus tijdens een ruzie thuis neergestoken door haar ex-vriend Jurgen V. (46). De woning werd woensdagavond al afgeschermd ter voorbereiding van de wedersamenstelling. De nabestaanden van Sally konden het onderzoek vanop afstand volgen op een beeldscherm. "Onze cliënt stelde zich pragmatisch op en heeft zich ook emotioneel getoond. Hij heeft zijn volle medewerking verleend", zeggen advocaten Nina Van Eeckhaut en Laurens Van Puyenbroeck, die V. bijstaan. Eerder werd verklaard dat de dader zich niets kon herinneren van de steekpartij, "ook al wil hij die gaten in zijn geheugen zo graag opvullen". Of dat intussen gelukt is en de reconstructie nieuwe inzichten opgeleverd heeft, was gisteren niet duidelijk. Eén van de grote vragen in het onderzoek is nog waar het mes vandaan kwam waarmee de feiten gepleegd werden. Omdat de onderzoeksrechter niet uitgaat van voorbedachtheid, wordt Jurgen V. verdacht van doodslag.

