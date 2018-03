Reconstructie: hoe de Voetbalbond zichzelf in de voet schoot met een liedje Kracht van #MeToo serieus onderschat Jeroen Bossaert

10 maart 2018

00u00 0 De Krant Bij de Belgische voetbalbond tollen de hoofden. Niemand had er zien aankomen dat het WK-lied voor discussies in het parlement zou zorgen en zelfs tot een botsing met de belangrijkste sponsors zou leiden. De imagoschade is een feit, het pr-fiasco compleet. Hoe het zover kon komen? Een cocktail van stuurloosheid aan de top, communautaire tegenstellingen en blindheid voor de kracht van #MeToo.

Het is voor één keer geen verhaal over maffieuze goksyndicaten of financiële wantoestanden die de voetbalbond in verlegenheid brengt, maar een storm over een goedbedoeld WK-liedje. Zelfs gisteren drong het in Brussel nog niet goed door wat er exact gebeurd is. "Hoe is dit zo kunnen ontaarden?", zucht een bron.

