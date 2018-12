Reclamespotje 'Over Water' schiet verslavingsexperts in verkeerde neusgat 31 december 2018

Een tv-spot van Proximus die op Eén te zien is voor en na de serie 'Over Water', is verslavingsexperts in het verkeerde neusgat geschoten. In het filmpje snuiven twee van de hoofdpersonages een reeks witte letters op, die de zin 'Geniet samen van de wekelijkse dosis actie' vormen. Een duidelijke verwijzing naar cocaïne - óók prominent aanwezig in de serie van Tom Lenaerts. Volgens de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugsproblemen (VAD) banaliseert de reclameboodschap drugsgebruik. Een klacht komt er niet. Proximus noch de VRT is van plan het filmpje van het scherm te halen.